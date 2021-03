Die Neustadter Ortsgruppe von der „Fridays for Future“-Bewegung beteiligt sich am Freitag am insgesamt siebten, für dieses Jahr aber ersten globalen Klimastreik der Initiative. In Neustadt ist für 17 Uhr zusammen mit der Klimaaktion eine Kundgebung in der Hauptstraße angekündigt. Die Aktion soll unter Beachtung der geltenden Corona-Beschränkungen ablaufen. Wie die Organisatoren mitteilen, wird um 18 Uhr die mitgebrachten Plakate am Zaun der Marienkirche aufgehängt.

In der Pfalz und Saarpfalz beteiligen sich auch die Kirchengemeinden und Pfarreien am Klimaaktionstag, und zwar mit virtuellen Beiträgen zum Klimaaktionstag, die online zugänglich sind. So lädt auch die protestantischen Kirchengemeinden Im Gäu, zu der auch Duttweiler dazugehört, für 19 Uhr zu einer Zoom-Andacht unter dem Motto „Gutes Leben für alle – Schöpfung erhalten!“ ein. Die Meeting-ID lautet 65 9160 8027, das Kennwort 265985.