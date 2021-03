Die Frankenthaler Ortsgruppe der weltweiten Initiative „Fridays for Future“ beteiligt sich am Freitag, 19. März, am insgesamt siebten, für dieses Jahr aber ersten globalen Klimastreik der Organisation. Wegen der hohen Inzidenzzahlen in der Stadt sei kurzfristig entschieden worden, dafür auf ein digitales Format umzusteigen. Über die Videoplattform Zoom sei von 18.30 bis 20 Uhr die Möglichkeit zum Austausch über die Themen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit. Zugangsdaten können unter der E-Mail-Adresse fridaysforfuture.ft@gmail.de angefordert werden.