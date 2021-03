Die Fridays-for-Future-Ortsgruppe Bad Dürkheim veranstaltet am Sonntag eine Demonstration anlässlich des internationalen Streiktags von Fridays for Future. Das hat Emmi Francke von der Ortsgruppe mitgeteilt. Die Umweltgruppe will zwischen 12 und 14 Uhr nahe des Wurstmarktskreisels stehen, um dort für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Wer sich beteiligen möchte, ist laut Ortsgruppe willkommen. Bewusst verzichte man auf eine große Präsenzdemonstration und werde Banner und Plakate auf dem Wurstmarktkreisel aufstellen, so Francke. Maske und ein Mindestabstand von 1,5 Metern seien Voraussetzung für eine Teilnahme.

Eigentlich sei eine Müllsammelaktion geplant gewesen. Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung habe diese aber abgesagt werden müssen. Der Ortsgruppe liege das Wohlergehen der Umweltschützer am Herzen. „Daher haben wir von vornherein auf eine große Kundgebung in der Innenstadt verzichtet. Eine dezentrale Demo, bei der wir gleichzeitig Müll sammeln, fanden wir daher eine optimale Lösung. Leider war das Hygienekonzept aus Sicht des Kreises trotzdem nicht ausreichend.“