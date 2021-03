Anlässlich eines weltweiten „Klimastreiks“ am Freitag, 19. März, setzen erneut Menschen in der Fußgängerzone ein Zeichen. Das kündigt die Gruppe Fridays for Future Kaiserslautern an.

Die Gruppe fordert, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, „um den drohenden Klimakollaps zu verhindern“. Coronabedingt hätten sich die Organisatoren für die Aktionsform einer Menschenkette entschieden, die um 13 Uhr vor der Stiftskirche startet. „Es gibt viele Herausforderungen, die wir alle – ob persönlich, familiär oder national – zu bewältigen haben“, sagt Dana Behrdorf, eine Aktivistin aus der Ortsgruppe, „doch all diese Herausforderungen werden zu kaum lösbaren Problemen heranreifen, wenn wir ein ganz bestimmtes Problem nicht in den Griff bekommen: Die globale Klimakrise.“

Im Anschluss an die Menschenkette sollen die Teilnehmer ihre Forderungen, Kritik und Wünsche in der Innenstadt mit Straßen- und Sprühkreide sichtbar machen. Die Kreide wird von den Organisatoren gestellt.