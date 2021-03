Am kommenden Freitag, 19. März, wird es in Landau eine Fahrraddemo der Gruppe Klimastreik Landau geben. Anlass ist der globale Streiktag von Fridays for Future unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises (keine leeren Versprechen mehr).

Die Fahrraddemo startet um 14 Uhr am Stiftsplatz. Die Route soll dann einmal großzügig um die Landauer Innenstadt herumführen, über den Marienring, durch Queichheim, über die Horstbrücke, die Hainbrachstraße, Godramsteinerstraße und über den Nord- und Westring zum Rathausplatz. Dort ist gegen 15 Uhr eine kleine Abschlusskundgebung geplant mit ein bis zwei Reden und Live-Musik. Diese soll wegen Corona nur etwa 20 Minuten dauern. Abstandsregeln und Maskenpflicht müssten eingehalten werden, teilen die Veranstalter mit, die insbesondere zur Bundestagswahl „deutliche Zeichen in Richtung Politik schicken“ wollen, um „diese Wahlen zu Klimawahlen“ zu machen. Die nächste Legislaturperiode entscheide über die Einhaltung der 1,5 Grad-Grenze bei der Klimaerwärmung, die in Paris international vereinbart worden war.