Zwei Anlässe gibt es für die „Fridays for Future“-Ortsgruppe in Speyer für eine Mahnwache am Freitag, 19. März: der internationale Klimastreiktag und der zweite Jahrestag der ersten „FFF“-Demo in Speyer. Von 14 bis 18 Uhr setzen sich die Klimaaktivisten am Domplatz mit Plakaten, Transparenten und Redebeiträgen für ihr Anliegen ein, wie sie am Dienstag mitgeteilt haben.

Weltweit gibt es am Freitag Aktionen, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. „Alle sind eingeladen, sich über den Tag unserer Mahnwache anzuschließen“, informiert Mitorganisatorin Laura Tagscherer von der hiesigen „FFF“-Gruppe. „Wir freuen uns sehr über jede Unterstützung“, fügt sie hinzu. Markierungen für Abstände, Masken und die veränderte Aktionsform an sich sollen einen sicheren Ablauf gewährleisten, heißt es in der Mitteilung. „Dieser Aktionstag steht unter dem Motto ,Fight for 1.5’“, erklärt Mitorganisator Floris Wittner. „Die Schäden, wenn sich das Klima um mehr als 1,5 Grad erwärmt, sind verheerend – deshalb braucht es jetzt konsequenten Klimaschutz“, unterstreicht er.

Ursachen und Folgen der Klimakrise

In verschiedenen Redebeiträgen werde auf Ursachen und Folgen der Klimakrise sowie Anliegen der Klimagerechtigkeitsbewegung eingegangen. Seit zwei Jahren setzt sich die Speyerer Ortsgruppe für besseren Klimaschutz ein und organisiert Aktionen. „Es ist wichtig, am Ball zu bleiben“, findet Gruppenmitglied Henrike Misske: „Das Thema Klimaschutz muss immer präsent sein.“