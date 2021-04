FCK siegt sich aus der Abstiegszone, mehr Freiheiten für Geimpfte, Turnhalle von Neustadter Grundschule niedergebrannt

Bundesregierung bereitet Ausnahmen für Geimpfte vor

Für Personen, die sich gegen eine Corona-Infektion haben impfen lassen, sollen mehr Freiheiten möglich werden. Allerdings nicht alle. Das geht aus einem Eckpunktepapier hervor, über das beim Impfgipfel am Montag gesprochen werden soll. Zum Artikel

Impf-Reihenfolge in Rheinland-Pfalz bleibt

In einigen Bundesländern kann sich mit Astrazeneca gegen Corona impfen lassen, wer will – ungeachtet des Alters. in Rheinland-Pfalz wird das vorerst nicht so sein. Zum Artikel

Was die bundesweite Notbremse mit sich bringt

Seit Samstag greifen die Maßnahmen, die Bundestag und Bundesrat in dieser Woche beschlossen haben. Wir geben einen Überblick. Zum Artikel

Frau stirbt bei Unfall

Bei einem Autounfall in Limburgerhof ist am Samstag eine 77 Jahre alte Frau gestorben. Sie saß auf dem Beifahrersitz eines der beteiligten Autos. Zum Artikel

FCK siegt sich aus der Abstiegszone

Der 1. FC Kaiserslautern hat mit einem Heimsieg gegen Unterhaching die Abstiegsplätze verlassen. Am sicheren Ufer ist er damit aber noch nicht. Zum Artikel

Grundschul-Turnhalle niedergebrannt

In Neustadt hat in der Nacht von Freitag auf Samstag die Turnhalle einer Grundschule gebrannt. Zum Artikel

Schweige-Protest von Wirten

Schweigend, mit einem gedeckten Bistro-Tisch neben sich und einem leeren Stuhl haben am Samstag rund 100 Wirte in Mannheim auf ihre Situation im Corona-Lockdown aufmerksam gemacht. Zum Artikel

Heuballen in Brand

In Höhfröschen haben am Freitagabend Heuballen gebrannt. Die Polizei vermutet, dass das Feuer gelegt wurde. Zum Artikel

Fünfjähriges Kind bei Unfall schwer verletzt

Ein Fünfjähriger ist am Samstag bei einem Unfall auf einer Landstraße zwischen Ramstein und Landstuhl von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Zum Artikel