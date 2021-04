Am Freitagabend gegen 22:30 Uhr sind auf einem Feld zwischen dem Gewerbegebiet Höhfröschen und Höheischweiler in der Südwestpfalz Heuballen angezündet worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Da die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell vor Ort gewesen seien, habe weitgehend verhindert werden können, dass das Feuer sich ausbreitet. Ermittlungen vor Ort ergaben der Polizei zufolge, dass offenbar vorsätzlich Heuballen angezündet wurden, die auf dem Feld lagen. Die Polizei in Waldfischbach-Burgalben, Telefon 06333/9270, bittet um Hinweise in diesem Fall von Brandstiftung.