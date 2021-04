Bei einem Verkehrsunfall in Limburgerhof auf der L533 ist am Samstagvormittag eine 77-jährige Beifahrerin verstorben. Wie die Polizei mitteilt, missachtete der 83-jährige Fahrer des Autos beim Verlassen des Parkplatzes der Baumschule Ludwig um 9.51 Uhr einen von links kommenden Audi. Ein seitlicher Zusammenstoß mit dem 46-jährigen Audifahrer konnte nicht mehr verhindert werden. Alle drei Beteiligten wurden schwer verletzt. Die Frau verstarb in der Unfallklinik. Der Schachschaden wird von der Polizei auf 26.000 Euro geschätzt. Die Straße war für knapp drei Stunden vollgesperrt.