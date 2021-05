Früherer Präsenzunterricht als gedacht, Bordelle bleiben zu, Germersheimer Schnelltestzentrum darf wieder öffnen.

Ziemlich kalter Frühling

Rheinland-Pfalz und das Saarland erleben den kältesten Frühling seit 2013, stehen bei Sonnenstunden aber ziemlich gut da. Zum Artikel

Präsenzunterricht früher als geplant

Einem Medienbericht zufolge plant Bildungsministerin Stefanie Hubig früher als bisher geplant, zum Präsenzunterricht in Rheinland-Pfalz zurückzukehren. Zum Artikel

Schnelltestzentrum darf wieder öffnen

Das Corona-Schnelltestzentrum in Germersheim, das von der Kreisverwaltung am Samstag geschlossen wurde, darf seinen Betrieb wieder aufnehmen: Zum Artikel

Digitale Kontakterfassung

Im Rhein-Pfalz-Kreis startet die Luca-App. Sie kann dort ab sofort für die Kontakterfassung im Kampf gegen das Coronavirus eingesetzt werden: Zum Artikel

Auch in der Südwestpfalz ist die App ab sofort nutzbar. Zum Artikel

Der Kreis Kusel will die Nutzung der App ebenfalls ermöglichen. Zum Artikel

Mehr Möglichkeiten zum Kaffeetrinken

Der normale Alltag kehrt Schritt für Schritt zurück, in der Pfalz ist an vielen Orten auch die Innengastronomie wieder möglich. Ein Überblick: Zum Artikel

Bordelle bleiben zu

Wenig Hoffnung auf Öffnung gibt es derzeit für die Bordelle im Land. Zum Artikel

Segnungsaktion für Liebende

Carsten Leinhäuser, Pfarrer in der Pfarrei Heilig Kreuz in Winnweiler, hat sich über die Glaubenskongregation in Rom geärgert und eine Segnungsaktion für Liebende gestartet: Zum Artikel

Kommt der Wanderer-Ansturm?

Ein langes Wochenende naht und viele Gastronomen dürfen wieder ran. Ausflugsgaststätten im Kreis Bad Dürkheim bereiten sich vor: Zum Artikel

Weltmilchtag

Zum Tag der Milch am morgigen 1. Juni gibt es einen Blick auf Milchviehbetriebe in der Westpfalz. Zum Artikel

Ausrüstung für den Klimawandel

Die Landauer Feuerwehr hat drei Schwimmsauger erhalten. Zum Artikel