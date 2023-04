Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Carsten Leinhäuser ist Pfarrer in der Pfarrei Heilig Kreuz Winnweiler und hat sich vor einigen Wochen sehr geärgert. Geärgert darüber, dass die Glaubenskongregation in Rom mitgeteilt hat, dass homosexuelle Menschen in der katholischen Kirche keinen Segen erhalten dürfen.

Der Ärger war nur der Anfang. Es folgte mit anderen in der Kirche Engagierten zusammen ein Aufruf, am 10. Mai an unterschiedlichsten Orten Segnungsgottesdienste zu feiern für alle Liebenden,