Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Aussicht auf Thekenbedienung lässt Betreiber von Hütten und Ausschankstellen aufatmen. An Fronleichnam könnten Wanderer in einigen Ausflugszielen wieder Essen und Trinken im Außenbereich genießen – wenn das am Dienstag von der Landesregierung beschlossen wird.

Seit fast genau sieben Monaten hat Markus Schattner keine Gäste mehr auf dem „Balkon der Pfalz“ in der Burgschänke auf der Wachtenburg in Wachenheim begrüßen