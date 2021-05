Schritt für Schritt bahnt sich der normale Alltag an. Auch die Gastronomie erwacht wieder zum Leben. Seit Donnerstag ist im Landkreis Kusel auch die Innengastronomie wieder erlaubt – gemäß Landesverordnung allerdings mit Maske abseits des Sitzplatzes und negativem Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Außerdem muss reserviert werden. Im Landkreis lag die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen hintereinander unter 50. Seit Montag, 31. Mai, darf auf Basis dieser Inzidenz-Entwicklung auch in den Städten Landau, Zweibrücken und Speyer die Innengastronomie wieder öffnen. In Bad Dürkheim, Neustadt und Grünstadt dürfen die Gastronomen schon seit Pfingstmontag, also seit einer Woche, wieder Gäste in ihren Innenbereichen bewirten.

Die Menschen in Pirmasens müssen sich noch etwas gedulden, was Gastronomie in Innenräumen angeht. Dort kann man momentan nur in den Außenbereichen der Restaurants essen – mit Kontaktdatenerfassung und dem Nachweis eines negativen Testergebnisses. Geimpfte und Genesene sind von der Testpflicht befreit. Eine Maske muss auf dem Weg vom und zum Sitzplatz getragen werden. Bewirtung an der Theke und Selbstbedienung sind nicht möglich. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat bereits vergangene Woche angekündigt, dass im Gespräch sei, die Testpflicht für die Außengastronomie generell wegfallen zu lassen. Die gleichen Regelungen wie in Pirmasens gelten aktuell in Kaiserslautern.

In Ludwigshafen kann man zurzeit auch vor den Restaurants und Cafés noch keinen Kaffee trinken: Die Außengastronomie ist noch geschlossen.