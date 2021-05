Die Luca-App kann laut Kreisverwaltung ab sofort im Landkreis und in den Städten Pirmasens und Zweibrücken eingesetzt werden. Damit soll eine schnelle und lückenlose Kontaktrückverfolgung mit dem Gesundheitsamt möglich sein, um Infektionsketten in der Pandemie zu unterbrechen. Beispielsweise können so Kontaktdaten eines Gastes, der per Luca-App in der Außengastronomie eincheckt, direkt dem Gesundheitsamt übermittelt werden, falls er in dem gastronomischen Betrieb unwissentlich Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Die App gibt es kostenlos für die Betriebssysteme Android und iOS und als Web-App. Betreiber wie Gastronomen und Veranstalter erhalten unter www.luca-app.de alle weiteren Informationen für die Nutzung.