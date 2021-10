Starker Sturm in der Pfalz vorhergesagt

Ein Sturmtief fegt in der Nacht auf Donnerstag und am Donnerstagvormittag über Mitteleuropa. Auch über die Pfalz können heftige Böen fegen. Zum Artikel

Hahn-Insolvenz: So geht’s weiter

Betriebsrat und Bürgermeister schweben zwischen Verzweiflung und Optimismus, der chinesische Investor ist auf Tauchstation. Und in der Landespolitik hat nach dem Insolvenzantrag des Flughafens Hahn die Suche nach Schuldigen begonnen. Zum Artikel

Haßloch: Bald kein Testmarkt mehr

Haßloch, das Konsum-Musterdorf für ganz Deutschland? Damit ist es bald vorbei. Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) zieht sich überraschend aus dem Großdorf zurück. Und es nennt Gründe für seine Entscheidung. Zum Artikel

Ankläger: Junger Todesfahrer soll doch vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft in Landau will erneut gegen den Verursacher eines Horror-Unfalls vorgehen, obwohl er für seine Schuld am Tod zweier Menschen schon einmal verurteilt worden ist. Zum Artikel

Jan braucht dringend eine Stammzellspende

Ein 20 Jahre alter Ludwigshafener hat eine seltene und lebensbedrohliche Krankheit. Helfen kann dem 20-Jährigen eine Stammzellspende. Jeder kann sich von zu Hause aus registrieren. Zum Artikel

Was Amazon in Zweibrücken dem Arbeitsmarkt nützt

Amazon will in Zweibrücken ein Verteilzentrum bauen. Kommunalpolitiker freuen sich vor allem über Arbeitsplätze. Eine Gewerkschaftsvertreterin hingegen sieht gerade in dieser Hinsicht kaum Grund zur Freude. Zum Artikel

Eine Gitarre wie Otto: Die Otticaster aus der Pfalz

Der Pfälzer Gitarrenbauer Jens Ritter, der schon Lady Gaga und Prince mit Saitenistrumenten ausstattete, hat eine Gitarre für Komiker Otto gebaut. Die „Otticaster“ sieht aus wie ein Ottifant – klingt aber wie ein anderer Klassiker. Zum Artikel

Hilferuf der Krankenhäuser: Impfen lassen!

Auf den Intensivstationen steigt die Zahl der Covid-19-Patienten wieder. Ärzte aus 14 Krankenhäusern der Pfalz haben jetzt einen Appell zum Impfen an die Bevölkerung formuliert. Zum Artikel

Was ein Ende der Corona-Notlage bedeuten würde

Die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite könnte Ende November auslaufen. Darüber wird in der Politik diskutiert. Ein Ende aller Corona-Maßnahmen würde das allerdings noch lange nicht bedeuten. Zum Artikel

Kampf dem E-Scooter-Chaos

In Städten stehen sie überall im Weg herum, behindern vor allem Fußgänger und Radfahrer: E-Scooter, Tretroller mit Elektroantrieb. In Luwigshafen soll jetzt etwas passieren, um das Chaos zu bannen. Zum Artikel

Bundesregierung will keine Grenzkontrollen zu Polen

Trotz des Anstiegs der über Belarus einreisenden Flüchtlinge will das Bundeskabinett keine Grenzkontrollen zum EU-Nachbarn Polen. Innenminister Seehofer hält einen solchen Schritt für „rechtlich fragwürdig“. Zum Artikel

Spritpreise: Entlastung für Autofahrer gefordert

Die Spritpreise steigen in Rekordhöhen, wer auf ein benzinbetriebenes Auto angewiesen ist, muss immer mehr zahlen. Der Steuerzahlerbund fordert Entlastung – und macht einen Vorschlag. Zum Artikel

14-Jähriger soll 13-Jährigen getötet haben: Prozessbeginn

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat in Heidelberg der Prozess gegen einen 14-Jährigen begonnen, der einen 13-Jährigen erstochen haben soll. Das Motiv soll Eifersucht sein. Zum Artikel

Mutmaßliches Gewaltverbrechen: 41-Jährige tot aufgefunden

In einem Mehrfamilienhaus in Mannheim ist eine 41 Jahre alte Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei vermutet ein Gewaltverbrechen. Zum Artikel