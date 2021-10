Der gebürtige Ludwigshafener Jan hat eine seltene und lebensbedrohliche Krankheit. Helfen kann dem 20-Jährigen eine Stammzellspende. Deshalb bittet die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) jetzt um Unterstützung. Jeder kann sich von zu Hause aus registrieren.

Jan ist in Ludwigshafen geboren und aufgewachsen und wohnt seit etwa zehn Jahren in Dillingen im Saarland. Seit seinem ersten Lebensjahr haben Ärzteteams auf der ganzen Welt nach der Ursache für Jans Krankheit gesucht. Er braucht mehrmals im Monat Bluttransfusionen, um zu überleben. Inzwischen steht fest, unter welcher Krankheit der 20-Jährige leidet: HBB-Delta-Beta Thalassemia. Laut DKMS ist er eine von drei Personen weltweit mit dieser Diagnose. Die Blutkrankheit führt dazu, dass Jans Blut nicht mit genügend Sauerstoff versorgt wird – mit schlimmen Auswirkungen auf Jans Organe. Durch eine Stammzellspende besteht laut DKMS eine gute Chance auf Heilung.

Traum von Fotosafari

Jan ist leidenschaftlicher Fotograf. Eine Fotosafari in Afrika ist sein Lebenstraum. „In seiner Freizeit geht Jan gerne in die Natur, hört Musik, schaut alte wie neue Filme und spielt auch mal Playstation“, erzählt Mama Liane. Durch die Erkrankung ist keine normale Ausbildung möglich, Jan arbeitet in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung.

„Zum ersten Mal seit nun fast mehr als 20 Jahren haben wir Hoffnung, dass Jan ein normales oder fast normales Leben führen kann“, sagt Vater Chris und ergänzt: „Deshalb gehen wir diesen Weg mit einem Aufruf zur Spenderregistrierung und wünschen uns, so viele wie möglich damit anzusprechen.“ Auch Cousin Kim bittet um Unterstützung: „Jan ist sowas wie mein kleiner Bruder. Deshalb werde ich alles in meiner Macht stehende tun, um den passenden Spender oder die passende Spenderin zu finden. Ich bitte jeden, sich zumindest wenige Minuten mit der Registrierung und Stammzellspende auseinanderzusetzen und dann zu entscheiden.“

In vielen Ländern aktiv

Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei hat sich den Kampf gegen Blutkrebs zur Aufgabe gemacht. „Unser Ziel ist es, so vielen Patienten wie möglich eine zweite Lebenschance zu ermöglichen“, heißt es von der gemeinnützigen Organisation. Das geht mithilfe von Stammzelltransplantationen. Außer in Deutschland ist die DKMS eigenen Angaben zufolge auch in den USA, in Polen, Großbritannien, Chile, Indien und Südafrika aktiv. Insgesamt haben sich über elf Millionen Menschen registriert. Wer helfen möchte und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich online ein Registrierungsset bestellen. Dieses enthält alle Utensilien für einen Wangenabstrich, den man Hause machen kann. Mit diesem Abstrich wird festgestellt, ob die eigenen Gewebemerkmale zu denen eines Patienten passen.

Im Netz

Online registrieren unter www.dkms.de/jetztjan.