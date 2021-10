Die Vorhersage für den Sturm am Donnerstag hat sich für die Pfalz verschärft. Laut Meteorologe Christian Müller von Klimapalatina muss nun vor schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis 105 Kilometer pro Stunde flächendeckend in der ganzen Pfalz gewarnt werden – bis in die Niederungen. In Böen und in den Gipfellagen des Pfälzerwalds könnte der Wind durchaus auch noch heftiger, bis hin zur Orkanstärke (bis 130 Kilometer pro Stunde) wehen.

Das Sturmtief wird dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge in ganz Deutschland für hohe Windgeschwindigkeiten sorgen. Für die Pfalz warnt Klimapalatina vor der Gefahr insbesondere herabfallender Äste: Da die Bäume noch ihr volles Laubkleid trügen, habe der Wind eine größere Angriffsfläche, sodass Winbruch wahrscheinlicher sei als im Spätherbst oder Winter, führt Meteorologe Müller aus. Auch im Straßenverkehr sei Vorsicht geboten, besonders bei Kuppen oder Brücken.

Der Sturm werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte der Nacht auf Donnerstag stark zunehmen und dann in den frühen Morgenstunden zwischen 4 Uhr bis hin zum späten Vormittag gegen 11 Uhr seinen Höhepunkt erreichen. Die Warnung vor dem Sturm müsse nach derzeitigem Stand somit auch für den ganzen Donnerstagvormittag gelten, auch am Nachmittag bleibe es überall in der Pfalz noch sehr windig bis stürmisch, dann bläst der Wind jedoch aus Nordwesten. Die Regenvorhersage entspricht der, die am Dienstag schon galt: Es werde in der Nacht kräftig regnen, Starkregen sei aber keiner zu erwarten, auch Gewitter seien möglich. Im Zusammenhang mit diesen könnten auch in den Niederungen Orkanböen auftreten. Am Donnerstagnachmittag kann es dann noch Schauer geben.

Nach dem Sturm wird sich das Wetter der Vorhersage nach beruhigen, es wird kühler – örtlich ist nachts Bodenfrost möglich – und trocken.