Speyer verbietet Schottergärten, BASF verzehnfacht Betriebsgewinn, Pfälzerin begeistert beim Tennis.

Speyer verbietet Schottergärten

In Zukunft dürfen in Speyer keine Schottergärten mehr angelegt werden. Was Anwohner beachten müssen. Zum Artikel

BASF verzehnfacht Gewinn

Der Ludwigshafener Chemiekonzern setzt seine starke wirtschaftliche Entwicklung seit dem vierten Quartal 2020 fort. Zum Artikel

Landesgartenschau soll wieder in die Pfalz

Speyer und Neustadt wollen Austragungsort der Landesgartenschau 2026 werden. Für beide Städte würde das bedeutende Veränderungen zur Folge haben. Zum Artikel

Störung bei Impfaktion für Schüler

Eine Impfaktion für Schüler eines Speyerer Gymnasiums ist am Freitag gestört worden. Dabei kam es zu einer Körperverletzung und Sachbeschädigungen. Zum Artikel

Polizei: Autofahrer ignorieren Unfallopfer

Im Kreis Bad Dürkheim kracht ein Mann mit seinem Auto gegen einen Baum. Er ist blutüberströmt. Trotzdem fahren laut Polizei mehrere Autos vorbei, ehe jemand Hilfe ruft. Zum Artikel

Kundgebung gegen Windräder im Pfälzerwald

Im Kreis Südwestpfalz veranstalt die Initiative Pro Pfälzerwald am Sonntag eine Kundgebung gegen Windräder. Zum Artikel

Falscher Arzt in Saarbrücken festgenommen

Seit fast 40 Jahren soll sich ein Mann als Arzt ausgegeben haben und bei angeblichen Behandlungen sexuell übergriffig geworden sein – auch bei Kindern. Der international gesuchte Mann wurde nun in Saarbrücken festgenommen. Zum Artikel

Neustadt verliert weiteres Fachgeschäft

Ein seit Jahrzehnten ansässiges Möbelgeschäft schließt in Neustadt bald für immer. Der Besitzer ist froh, dass seine Kinder das Geschäft nicht übernehmen. Zum Artikel

Altriperin begeistert bei Wimbledon

Eine 17-Jährige aus Altrip feiert den Einzug in das Junioren-Halbfinale des legendären Tennis-Turniers von Wimbledon. Zum Artikel