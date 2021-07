Unter dem Motto „Keine Windräder im Pfälzerwald“ hat die Initiative Pro Pfälzerwald für Sonntag zur Kundgebung auf dem Sportplatz des FK Clausen eingeladen. Los geht es um 14 Uhr. Sprecher aus der Politik und von Naturschutzverbänden werden dabei ihre Standpunkte vertreten.

Ernst Gerber von der Initiative Pro Pfälzerwald, der CDU-Fraktionsvorsitzende im Mainzer Landtag, Christian Baldauf, Uwe Anhäuser vom Bündnis Energiewende für Mensch und Natur sowie Cosima Lindemann, die Landesvorsitzende des Nabu, werden die Hauptredner sein. Die landespolitischen Standpunkte vertreten Umwelt-Staatssekretär Erwin Manz (Grüne) und die FWG-Politiker Manfred Petry (Fraktionsvorsitzender Bezirkstag) und Joachim Streit (Landesvorsitzender).

In einer zweiten Runde kommen neben Landrätin Susanne Ganster und der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick auch Ex-OB Bernhard Matheis und der Bundestagskandidat Florian Bilic (alle CDU) zu Wort. Redebeiträge steuern Martin Brandl, Vorsitzender des Pfälzerwald-Vereins, und der Bezirkstags-Vorsitzende Theo Wieder bei.

Weil die Veranstalter davon ausgehen, dass die Parkplätze in Clausen nicht reichen, bieten sie ab 12 Uhr einen Shuttleservice vom Bahnhof Pirmasens-Nord aus an. Der Bustransfer vom Sportplatz zurück an den Bahnhof beginnt um 17 Uhr. Das Gelände des FK Clausen kann ab 13 Uhr betreten werden, es herrscht Maskenpflicht. Maximal fünf Personen dürfen in einer Gruppe zusammenstehen.