Die aus Altrip stammende Nastasja Schunk spielt beim weltweit bekanntesten und traditionsreichsten Tennisturnier in Wimbledon groß auf. Die für den BASF TC Ludwigshafen spielende 17-Jährige steht bei den Juniorinnen im Halbfinale. Das ist ein sehr großer Erfolg für das Tennistalent. Schunk schaltete auf dem Weg in die Runde der letzten Vier die US-Amerikanerin Valencia Xu (6:3, 6:2), die Russin Polina Eduardowna Kudermetowa (6:4, 4:6, 6:0), die Britin Matilda Mutavdzic (6:0, 3:6, 6:2) und am Freitag die Italienerin Matilde Paoletti (6:3, 4:6, 6:2) aus. Im Halbfinale trifft Schunk am Samstag auf Victoria Jimenez Kasintseva aus Andorra. Vom Papier her ist die Altriperin Favorit. Schunk wird aktuell auf Rang 645 in der WTA-Weltrangliste geführt. Victoria Jimenez Kasintseva steht auf Platz 713. Für Schunk ist das bislang der größte Erfolg bei einem Grand-Slam. Sie ist die letzte deutsche Spielerin im Turnier. Denn Mika Lipp (BASF TC Ludwigshafen) schied in der ersten Runde aus. Er unterlag dem Brasilianer Loureiro in drei Sätzen (6:4, 3:6 und 4:6). Im Doppel war für Lipp an der Seite des Franzosen Cosnet ebenfalls in Runde eins Schluss. Beide unterlagen Peter Privara (Slowakei) und Viktor Lilov (USA) mit 6:4, 6:7 und 9:11.