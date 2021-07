Gegen 14 Uhr ist am Donnerstag ein 72-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 16 bei Wachenheim verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war er mit seinem Peugeot 308 von Wachenheim kommend in Fahrtrichtung Lindenberg unterwegs. In Höhe des Parkplatzes des Kurpfalzparks habe er vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über seinen Wagen verloren, sei nach links von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Baum kollidiert und schließlich im Straßengraben zum Stehen gekommen. Am Peugeot entstand ein Schaden von 9000 Euro. Durch die zersplitternde Seitenscheibe und zerborstene Anbauteile zog sich der Fahrer mehrere Schnittwunden zu. „Traurig ist hierbei die Tatsache, dass mehrere Verkehrsteilnehmer den blutüberströmten 72-Jährigen an der Straße wahrgenommen, jedoch nicht angehalten und keine Hilfe geleistet haben“, heben die Polizisten in ihrem Bericht hervor. Der Mann wurde letztlich zunächst durch das Deutsche Rote Kreuz und einen Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber landete ebenfalls vor Ort. Die Beamten bitten Verkehrsteilnehmer, zumindest unverzüglich die Polizei oder die Rettungsleitstelle zu verständigen, wenn sie sich selbst nicht gefahrlos um einen Verletzten kümmern können.