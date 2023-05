Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Einzelhandelslandschaft in Neustadt wird um ein Fachgeschäft ärmer. Das Möbelhaus Birke schließt in wenigen Wochen. Inhaber Norbert Birke hat für die Immobilie in der Chemnitzer Straße bereits einen Käufer gefunden.

Die beiden Söhne von Norbert Birke haben andere Berufe als er ergriffen. Sie sind Goldschmied und Informatiker. „Gott sei Dank“, sagt der Vater. „Wenn ich mir