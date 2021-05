Bauernhof-Brände: Tatverdächtige ermittelt

Im Fall der Brandserie auf einem Bauernhof in Unkenbach (Donnersbergkreis) hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Am Mittwoch war auf dem Bauernhof der vierte Brand in drei Wochen ausgebrochen. Zum Artikel

Kind sexuell missbraucht

Vor drei Wochen soll ein vier Jahre altes Mädchen im Bereich des Abenteuerspielplatzes in Dudenhofen von einem Unbekannten unsittlich berührt worden sein. Jetzt fahndet die Polizei mit einem Phantombild nach dem Täter. Zum Artikel

Anlagebetrug-Opfer auch in Rheinland-Pfalz

Von den Machenschaften der internationalen Bande von Anlagebetrügern, die Ermittler am Dienstag zerschlagen haben, sind mindestens sieben Rheinland-Pfälzer betroffen. Zum Artikel

Forsthaus Annweiler kämpft ums Überleben

Über zwei Jahre Bauzeit und 1,4 Millionen Euro hat Mike Neubrech in den Umbau des Forsthauses Annweiler gesteckt. Eine Saison und ein Wochenende hatte er offen, dann kam der erste Lockdown. Über Verzweiflung, Zorn und ein paar Lichtmomente. Zum Artikel

Corona-Ambulanz einfach dichtgemacht

Die Corona-Ambulanz beim Vinzentius-Krankenhaus in Landau wird umgehend geschlossen. Grund ist ein Streit ums Geld, teilte die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz am Freitag mit. Zum Artikel

Pflegekräfte in der Pandemie

Eine Altenpflegerin erzählt vom häufigen Einspringen für andere, dem hohen Anspruch an sich selbst und von einem Gefühl der Machtlosigkeit. Zum Artikel

Ein Song mit Ohrwurmpotenzial

Dass ein Heimatlied nicht rührselig und angestaubt klingen muss, hat Markus Kohl mit „Unser Palz is schä“ unter Beweis gestellt. Für die Präsentation als Musikvideo hatte der Grünstadter seine alte Band zusammengetrommelt. Jetzt ist der Film online und die Musiker planen Konzerte. Zum Artikel

Die gute Nachricht: Kälbchen, Küken und Greifvogel gerettet

Ein Bauer hat ein Kälbchen in Homburg vor dem Ertrinken gerettet. Zum Artikel

Einen jungen Turmfalken haben Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim von der A61 bei Dannstadt gerettet. Zum Artikel

Und auf der Alla-Hopp-Anlage in Edenkoben haben Beamten ein Eulenküken gerettet. Zum Artikel