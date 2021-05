Oh, wie putzig. Und oh, wie traurig. Aber oho, mit gutem Ausgang endete eine Polizeiaktion am Donnerstagnachmittag in Edenkoben. Passanten hatten der Dienststelle gemeldet, dass auf der Alla-Hopp-Anlage ein Kauz aus dem Nest gefallen sei. Die Beamten konnten das Jungtier vor Ort einfangen und brachten es in eine nahe gelegene Greifvogelauffangstation. Dort wurde das Küken als Waldohreule identifiziert. Das Tier war nach erster Untersuchung wohlauf und wird nun den Eulenkindergarten der Auffangstation besuchen. „Die Polizei Edenkoben wünscht hierzu viel Erfolg bei der Eingewöhnung“, schreiben die Beamten.