Im Zusammenhang mit einem Brand in der Nacht zum Mittwoch auf einem Bauerhof in Unkenbach hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Wie das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern am Freitag mitteilte, wird den beiden vorgeworfen, den Brand vorsätzlich gelegt zu haben. Wie die Beamten den Verdächtigen auf die Spur gekommen sind, dazu macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell keine Angaben. Die Ermittlungen dauern laut Polizei noch an, es habe aber keine Festnahmen gegeben.

Vier Brände in drei Wochen

Bei dem Brand am Mittwoch handelte es sich bereits um den vierten Brand innerhalb von knapp drei Wochen. Am 21. April hatte auf dem Gelände des Anwesens ein Fahrzeugunterstand mit Scheune und Stall gebrannt, zwei Wochen später ein Werkzeugschuppen mit Garage. In der Nacht zum 9. Mai brannte die Scheune ab, und in der Nacht zum Mittwoch wurde dann auch das Wohnhaus ein Raub der Flammen.

Weil die Bevölkerung in Unkenbach verunsichert war, hatte die Polizei Rockenhausen in den Tagen davor ihre Streifentätigkeit verstärkt. Es war eine dieser Streifen, die den Brand in der Mittwochnacht bemerkte. Wie der Sprecher des Polizeipräsidiums betonte, wird die polizeiliche Präsenz auch in den kommenden Tagen aufrechterhalten. Dabei sind auch Kräfte in Zivil im Einsatz.