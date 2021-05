Einen tierischen Einsatz hatte die Homburger Feuerwehr am Mittwochabend, 12. Mai, im Stadtteil Beeden. Dort hatte ein Landwirt kurz nach 21 Uhr die Feuerwehr um Hilfe gerufen, weil im Beeder Biotop an der Blies eines seiner Kälbchen ins Wasser geraten war. Das Tierkind drohte zu ertrinken. Sofort rückte die Feuerwehr aus und eilte zur Einsatzstelle. Dort hatte der Bauer sein gestresstes Kälbchen in der Zwischenzeit jedoch schon retten und sichern können. Die Feuerwehr musste nicht mehr anpacken.