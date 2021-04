Regierungs-Koalition für Rheinland-Pfalz steht, mehrere Jahre Haft im „Molotowcocktail-Prozess“, Antrag auf Biontech-Zulassung für Jugendliche

Mainz: Alles auf Ampel

Die „Ampelkoalition" für Rheinland-Pfalz aus SPD, Grünen und FDP steht.

Die Koalitionspartner haben ihre Pläne zu neuen Windrädern im Land konkreter ausgeführt.

Die Ministerien im Land sollen in der neuen Legislaturperiode einen anderen Zuschnitt als bisher erhalten.

„Molotowcocktail-Prozess“: Mehrere Jahre Haft

Er griff Menschen mit Molotowcocktails an, weil er sich gegen die Zwangsräumung wehren wollte: Ein 65 Jahre alter Neustadter ist jetzt zu einer Haftstrafe verurteilt worden.

Wie Geimpfte ihre Grundrechte zurückbekommen sollen

Die Anti-Corona-Maßnahmen schränken Grundrechte ein, wer geimpft ist, soll sie zurückbekommen. Wie? Darauf müssen sich Bund und Länder nun einigen. Wir fassen den Stand der Diskussion zusammen.

Biontech: Antrag auf Impfstoff-Zulassung für Jugendliche

Die Impfung gegen das Coronavirus rückt auch für Jugendliche ab 12 Jahren näher: Der Hersteller Biontech hat den Antrag auf Zulassung gestellt.

Toter und Schwerstverletzter bei Unfall

Auf einer Landstraße zwichen Landstuhl und Hauptstuhl sind am Freitagmorgen zwei Autos frontal zusammengestoßen. Dabei ist ein Mensch gestorben, einer wurde schwer verletzt.

Ausverkauf in der Schuhfabrik

Nach 183 Jahren ist in der Schuhfabrik Peter Kaiser in Pirmasens Schluss. Wir haben uns in den Hallen umgesehen, in denen nun das Inventar verkauft wird.

Küken melden Stromausfall

Weil ihre Wärmelampe ausging, haben am Freitagmorgen Küken im südpfälzischen Berg mit lautem Gepiepe auf sich aufmerksam gemacht – wie sich zeigte, war im ganzen Ort der Strom weg.

Viel Bürokratie, bevor Züge wieder rollen

Zwischen Landau und Germersheim liegen Bahnschienen, doch Züge fahren hier seit Jahrzehnten nicht mehr. Jetzt will die Lokalpolitik die Strecke reaktivieren – der Weg dahin allerdings ist weit.

Messerangriff in Kaiserslautern: Haftbefehl erlassen

In Kaiserslautern soll ein Mann vom Rücksitz eines Autos der Stadtbildpflege auf seinen Kollegen eingestochen haben, der am Steuer saß. Jetzt ist gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden.