Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach 183 Jahren ist Schluss. Elegante Damenschuhe der Traditionsmarke Peter Kaiser wird es aus Pirmasenser Händen nicht mehr geben. Am 30. April enden die meisten Arbeitsverträge der 200 gekündigten Mitarbeiter. Die letzten Maschinen gehen nun auch weg.

Die Maschinen stehen bereit, auch Fahrzeuge und Büroinventar warten auf Käufer. Verkauft wird am 4. Mai per Online-Auktion, doch am Donnerstag war in der Lemberger Straße Besichtigungstermin.