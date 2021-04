Frierende Küken haben in Berg in der Pfalz (Kreis Germersheim) auf einen Stromausfall aufmerksam gemacht. Durch „gemeinschaftliches und lautstarkes Gefiepe“ weckten sie nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen ihre Besitzerin, weil die Wärmelampe ausgefallen war. Dieser sei dann aufgefallen, dass der gesamte Ort keinen Strom habe. Rund 20 Minuten später war die Störung aber wieder beseitigt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. „Die Küken konnten wohlig warm weiter schlummern. Die Besitzerin dann auch“, hieß es.