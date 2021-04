In den Entwicklungszonen des Pfälzerwalds sollen auf vorbelasteten Flächen künftig Windräder stehen dürfen, nicht aber in den Kern- und Pflegezonen. Darauf haben sich SPD, FDP und Grüne in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt. Die Schwerpunkte des Vertrags haben die drei Parteien am Freitag in Mainz vorgestellt, das komplette Werk soll erst am Montag veröffentlicht werden.

Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne), die voraussichtlich das neue Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität sagte, es würden nun Gespräche mit Verantwortlichen aufgenommen. Der Status als Biosphärenreservat Pfälzerwald solle erhalten bleiben. Aber entlang von Autobahnen, Bahntrassen und auf Konversionsflächen sollten Windkraftanlagen künftig möglich sein.

Windkraft auf vorbelasteten Flächen seien keine Hürden, die undenkbar seien, sagte FDP-Parteichef Volker Wissing. Seine Partei hatte sich vor der Landtagswahl im März gegen Windkraft im Pfälzerwald ausgesprochen. Für Windkraftanlagen sollen künftig außerdem die Abstände zur Wohnbebauung verändert werden: Statt 1100 Meter werden es künftig 900 Meter sein. Beim Repowering bestehender Anlagen sollen es 720 Meter sein. Eine Solarpflicht für Privatleute werde es nicht geben, aber auf Gewerbebauten.