Ein Toter und ein Schwerstverletzter: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf der Landesstraße 395 zwischen Landstuhl und Hauptstuhl ereignet hat. Wie der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Landstuhl, Uwe Unnold, mitteilt, sind gegen 9 Uhr zwei Autos frontal aufeinandergeprallt. In beiden Pkw habe jeweils nur der Fahrer gesessen. Einer der Männer kam bei dem Unfall ums Leben, der zweite wurde laut Unnold mit schwersten Verletzungen per Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen. Die Unfallursache auf der weitgehend gerade verlaufenden L395 ist noch völlig unklar. „Vor Ort waren nur die beiden Unfallfahrzeuge, keine weiteren Autos. Bislang gibt es keine Unfallzeugen“, sagt Unnold. Daher könne man noch nicht sagen, ob es während eines Überholvorgangs zu dem Frontalzusammenstoß gekommen sei oder ob eines der beiden Fahrzeuge aus anderen Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten ist.