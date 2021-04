„Querdenker“-Demo in Kaiserslautern untersagt, „Saarland-Modell“ bleibt, KOB investiert 50 Millionen im Kreis Kusel

Kaiserslautern: „Querdenker“-Demo untersagt

Die „Querdenker“ wollten in Kaiserslautern demonstrieren – die Stadt will das nicht mehr. Die Erfahrungen bei bisherigen Veranstaltungen aus diesem Dunstkreis waren zu schlecht. Zum Artikel

Trotz Bundes-Notbremse: „Saarland-Modell“ bleibt

Auch wenn das Saarland ab Samstag wegen der Bundes-Notbremse in weiten Teilen zurück in den Lockdown muss: Das Saarland-Modellprojekt, das auf Öffnungen auf der Basis von Tests setzt, ist nicht vom Tisch. Zum Artikel

Kreis Kusel: KOB investiert 50 Millionen

Die KOB GmbH will in Wolfstein kräftig investieren. Auch andere wirtschaftliche Zeichen sind positiv beim größten Arbeitgeber im Kreis Kusel. Zum Artikel

Klinikum LU: 47 Covid-Patienten auf Intensiv

Die unverändert angespannte Corona-Lage in Ludwigshafen sowie die Belastungen im Gesundheitsbereich belegen Zahlen aus dem Ludwigshafener Klinikum, dem mit 3200 Mitarbeitern zweitgrößten Krankenhaus in Rheinland-Pfalz. Zum Artikel

Falsches Bändchen im Impfzentrum?

Eine 79-Jährige aus der Verbandsgemeinde Annweiler befürchtete, einen anderen als den vorgesehenen Impfstoff erhalten zu haben. Doch der Fall liegt anders. Zum Artikel

Geplante Privatklinik: Strafanzeigen und Gerichtsverfahren

Die Firma „Helexier“ versucht, in Zweibrücken eine Privatklinik zu eröffnen. Derzeit sieht es nicht danach aus: Die Zulassung fehlt, es laufen Strafanzeigen, am Donnerstag ging es vor Gericht um Nachzahlungen an Ex-Mitarbeiterinnen. Zum Artikel

Hohe Fallzahlen im Donnersbergkreis nach Osterfeiern

Die Anzahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden schießt nach oben. Die Quelle der Ausbrüche ist der Verwaltung zufolge bekannt. Zum Artikel

„Problemwölfe“: Keine Einigung über Abschuss

Der Umgang mit dem Wolf bleibt in Deutschland umstritten. Die Länderumweltminister konnten sich bei ihrer Online-Konferenz am Donnerstag und Freitag nicht einigen. Zum Artikel

35 Jahre nach Tschernobyl: Wild immer noch verstrahlt

Die Atomkatastrophe von Tschernobyl ist 35 Jahre her, doch ihr Erbe ist allgegenwärtig. Wildschweine in Rheinland-Pfalz haben teilweise eine um ein Vielfaches höhere Strahlenbelastung, als die Grenzwerte für den menschlichen Verzehr es erlauben. Zum Artikel