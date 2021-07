Bauarbeiten auf der B9 und der B272, Impfzentren werden geschlossen und ein Hund der im Auto die Alarmanlage auslöst.

Ampel-Regierung stellt Herbststrategie vor

In Mainz wurde die Herbststrategie der neuen Ampel-Regierung in der Corona-Pandemie vorgestellt. Das wird sich in Schulen und Hochschulen sowie in Impfzentren ändern: Zum Artikel

Rheinland-Pfalz-Ticket gilt ganztägig

Normalerweise gilt das beliebte Ticket nur unter der Woche. Nun wird diese Sperrzeit in den Sommerferien aufgehoben. Zum Artikel

Wetterdienst warnt vor Unwettern mit Starkregen

Der Deutsche Wetterdienst warnt in Teilen der Pfalz vor Dauerregen. Zum Artikel

Hund in überhitztem Auto löst Alarm aus

Ein kleiner Mischlingshund, der von seiner Besitzerin im Auto zurückgelassen worden war, hat die Alarmanlage des Wagens ausgelöst. Zum Artikel

Merkel gegen Impfpflicht

Eine Impfpflicht wie in Frankreich ist in Deutschland nach Angaben von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht geplant. Zum Artikel

Freizeitpark auf dem Flugplatz öffnet

In Zweibrücken öffnet am Donnerstag ein Teil des Freizeitparks „World of Fun“ rund um die Zweibrücker Eishalle wieder. Zum Artikel

Lastwagenfahrer kommt ums Leben

Auf der A6 sind zwei Lastwagen zusammengestoßen, wobei ein Mann verstorben ist. Lange Staus waren die Folge. Zum Artikel

Ab Montag Verkehrsbehinderungen auf B9

Die B9 bekommt eine neue Fahrbahndecke zwischen den Anschlussstellen Römerberg und Speyer-Süd. Deshalb wird dort der Verkehr langsamer fließen. Zum Artikel

B272 drei Wochen lang gesperrt

Für August müssen sich Autofahrer, die von Landau Richtung Speyer unterwegs sind, auf eine längere Straßensperrung einstellen. Zum Artikel