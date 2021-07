Zu den beliebtesten Bahn-Angeboten im Freizeitverkehr gehört das Rheinland-Pfalz-Ticket. Seine Attraktivität wird allerdings dadurch geschmälert, dass es montags bis freitags erst ab 9 Uhr gilt. Diese Sperrzeit wird jedoch nun während der Sommerferien in Rheinland-Pfalz aufgehoben.

Das Rheinland-Pfalz-Ticket kostet 25 Euro für die erste Person und zusätzlich 6 Euro für maximal vier weitere Personen. Fünf gemeinsam reisende Personen zahlen also 49 Euro. Das Ticket gilt normalerweise am Wochenende und an Feiertagen ganztägig, montags bis freitags dagegen erst ab 9 Uhr. Sinn dieser morgendlichen Sperrfrist ist, dass Reisende mit dem Rheinland-Pfalz-Ticket nicht während der morgendlichen Verkehrsspitzenzeit des Schüler- und Berufsverkehrs fahren. In der Zeit vom 19. Juli bis zum 27. August fällt diese morgendliche Sperrfrist nun weg und das Ticket ist – wie sonst nur am Wochenende – ganztägig gültig.

Das Rheinland-Pfalz-Ticket galt früher in allen Regionalzügen, Bussen und Straßenbahnen in ganz Rheinland-Pfalz und im Saarland. Wegen eines Streits zwischen der Deutschen Bahn (DB) und dem VRN über die Einnahmeaufteilung ist das aber im VRN-Gebiet nicht mehr der Fall. Hier gilt es nur noch in Zügen, aber nicht mehr in Bussen und städtischen Verkehrsmitteln. Man kann also mit dem Rheinland-Pfalz-Ticket beispielsweise nicht mehr mit der Straßenbahn in Ludwigshafen oder den Stadtbussen in Kaiserslautern fahren.

Besonders attraktiv ist das Rheinland-Pfalz-Ticket für Fahrten, bei denen sich relativ lange Strecken flott mit schnellen Regionalzügen zurücklegen lassen, etwa mit dem RE 1 zwischen Mannheim, Ludwigshafen, Kaiserslautern und Trier oder dem RE 4 zwischen Germersheim, Speyer, Ludwigshafen und Mainz.

