[Aktualisiert, 9.40 Uhr ] Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstag vor Dauerregen in der Pfalz. Niederschlagsmengen zwischen 30 und 60 Litern pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden oder bis 30 Litern pro Quadratemeter in kurzer Zeit seien möglich. Teilweise gewittere es auch. Insgesamt sind bis Donnerstagfrüh 50 bis 90 Liter pro Quadratmern möglich, teilweise können auch höhere Regenmengen zwischen 90 und 120 Litern pro Quadratmeter nicht ganz ausgeschlossen werden.

Besonders betroffen seien nach jetzigem Stand die Kreise Südwestpfalz, Südliche Weinstraße, Kusel, Bad Dürkheim, der Rhein-Pfalz-Kreis, der Donnersbergkreis sowie Stadt und Kreis Kaiserslautern. Und die Städte Ludwigshafen, Pirmasens, Zweibrücken, Speyer und Mannheim. Es bestehe die Gefahr überfluteter Straßen. Kleinere Bäche und Flüsse könnten über die Ufer treten. Hier geht’s zur Starkregenkarte