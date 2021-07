Zu Verkehrsbehinderungen kommt es ab Montag, 19. Juli, wegen Sanierungsarbeiten auf der B9 zwischen den Anschlussstellen Römerberg und Speyer-Süd. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, wird auf diesem Teilstück die Fahrbahndecke zunächst Richtung Norden erneuert. Der Verkehr aus Richtung Römerberg nach Speyer wird auf die Gegenfahrbahn übergeleitet, sodass für jede Fahrtrichtung je ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. Die südliche Abfahrt Römerberg und die Ausfahrt in Richtung Speyer-Süd werden laut LBM während der ersten Bauphase gesperrt. Die Umleitungen führen über die Anschlussstellen Dudenhofen sowie Schwegenheim. Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt sollen rund vier bis fünf Wochen andauern. In den weiteren Bauabschnitten soll die Fahrbahn bis zur Anschlussstelle Dudenhofen sowie in der Gegenrichtung im Bereich bis zum Tankhof Schwegenheim erneuert werden. Im sechsten und letzten Bauabschnitt sollen in Tagesbaustellen „einzelne Schadstellen“ saniert werden. Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme beziffert der Landesbetrieb mit rund 2,26 Millionen Euro und bittet Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Maßnahmen.