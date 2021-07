Für August müssen sich Autofahrer, die von Landau Richtung Speyer unterwegs sind, auf eine längere Straßensperrung einstellen. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer mitteilt, wird die B272 bei Hochstadt voraussichtlich vom 9. bis 27. August vollgesperrt – und zwar zwischen der Abzweigung zur K40 Richtung Neumühle Offenbach und dem Kreisverkehr an der Tankstelle. Grund für die Sperrung ist eine Fahrbahnsanierung auf der wichtigen Verbindungsstraße. Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und Arbeitskräfte zu gewährleisten, seien die Arbeiten nur unter Vollsperrung möglich, sagt der LBM. Deswegen sei das Vorhaben in die Sommerferien gelegt worden.