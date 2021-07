Ein kleiner Mischlingshund, der von seiner Besitzerin im Auto zurückgelassen worden war, hat am Montag die Alarmanlage des Wagens ausgelöst. Wie die Polizei am Dienstag meldete, hatte die 56-Jährige ihren Pkw auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums WEP in der Schönauer Straße abgestellt, um in einem Supermarkt einkaufen zu gehen. Ein Zeuge wurde gegen 17 Uhr auf das Auto aufmerksam, weil die Alarmanlage wiederholt auslöste. Als er im Innern den heulenden und keuchenden Hund bemerkte, informierte er die Polizei. Bei sonnigem Wetter und Außentemperaturen um 26 Grad hatte sich das Fahrzeug aufgeheizt. Die Halterin wurde im Markt ausgerufen und befreite ihren Hund aus dem überhitzten Auto. Gegen die 56-Jährige wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.