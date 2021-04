Ärger um Knöllchen bei einem Behindertentransport in Landau, erneut unerlaubte Prostitution in Pirmasens und Augangssperre für Landau und SÜW

Laschet kandidiert für die CDU

Der Machtkampf in der CDU ist entschieden: Armin Laschet wird für die Partei als Bundeskanzler-Kandidat in den Bundestags-Wahlkampf ziehen. Zum Artikel

Krankenfahrt: Krach um Knöllchen in Fußgängerzone

In der Landauer Fußgängerzone hat ein Taxifahrer ein Knöllchen bekommen, als er eine behinderte Patientin zum Arzt begleitet hat. Das müsste sich doch regeln lassen, könnte man meinen. Doch weit gefehlt. Zum Artikel

Erneut illegale Prostitution in Pirmasens aufgeflogen

Nachdem Polizei und Ordnungsamt in Pirmasens kürzlich illegale Prostitution aufgedeckt hatten, kam es nur wenige Tage später erneut zu einem Einsatz der Sicherheitskräfte. Zum Artikel

Ausgangssperre kommt auch in Landau und SÜW

Die Stadt Landau und der Kreis Südliche Weinstraße werden am Mittwoch eine Allgemeinverfügung erlassen, derzufolge die Corona-Schutzmaßnahmen deutlich verschärft werden. Zum Artikel

Energiespar-Tipp für den Frühling

Tagsüber ist es draußen oft schon warm, nachts ist es dann kühl. Tipps zum Heizen bei schwankenden Temperaturen - so sparen Sie Energie. Zum Artikel

Kein Intensivbett: OP eines Krebspatienten mehrfach verschoben

Am Ludwigshafener Klinikum ist die Intensivstation am Limit: Viermal musste etwa die Operation des krebskranken Werner N. verschoben werden. Zum Artikel

Rentenversicherung hält Pfälzer für tot

Der Brief mit der Nachricht, dass Joachim Ritterspach tot sei, war an dessen Ehefrau gerichtet. Zum Artikel

Alle Lehrkräfte sollen bis Mitte Mai geimpft sein

In Rheinland-Pfalz sollen alle Lehrkräfte bevorzugt geimpft werden. Das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz angekündigt. Zum Artikel

Zusätzliche Schülerbusse verursachen in Zweibrücken hohe Kosten

Die Stadt rechnet damit, dass zusätzliche Busse für den Schülerverkehr von Mitte März bis zu den Sommerferien Mitte Juli Mehrkosten von fast 173.000 Euro verursachen. Zum Artikel

Deutsche Bank schließt Filiale in der Pfalz

In der Pfalz wird der geplante Filialabbau bei der Deutschen Bank dazu führen, dass eine der bislang neun Niederlassungen des Geldinstituts wegfällt. Zum Artikel