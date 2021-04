Oft unterschätzt, häufig Sieger geblieben: der mittlerweile 60-jährige Armin Laschet. Doch in seiner Person und seinem Werdegang offenbaren sich auch die Schwierigkeiten, die seine Partei hat.

Wenn man auf der Suche ist nach einer Schlüsselszene, die illustriert, warum der CDU Teile der Wählerschaft abhanden gekommen sind, insbesondere Jüngere, wird man vielleicht hier fündig: bei einer Talkshow mit Anne Will, einen Tag nach der Europawahl im Jahr 2019. Diese Wahl hatte die CDU krachend verloren: Sie war um 7,5 Prozentpunkte auf magere 22,6 Prozent der Stimmen abgestürzt. Im Wahlkampf hatte das Thema Klimawandel eine große Rolle gespielt; die Schüler- und Studentenbewegung Fridays for Future hatte stark an Aufmerksamkeit gewonnen.

Und was sagte Talkgast Armin Laschet, nordrhein-westfälischer Ministerpräsident und zwischen 1999 und 2005 selbst Europaabgeordneter? „Aus irgendeinem Grund ist das Klimathema plötzlich zu einem weltweiten Thema geworden.“ Vielleicht auch wegen Greta Thunberg.

Heraufziehende Probleme erkennen

„Plötzlich“ zum Thema geworden? Alles nur Marketing? Der erste Welt-Klimagipfel fand 1995 statt, in Berlin, unter der Schirmherrschaft des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl (CDU). Laschet indes argumentierte, als würde das Problem möglicherweise wieder von selbst verschwinden; als würde es der Politik von außen übergestülpt. Als wären deutsche Unternehmen wie VW und BASF, die auch in zehn Jahren noch am Markt präsent sein wollen, nicht schon dabei, ihre alten Geschäftsmodelle auf den Prüfstand zu stellen.

Laschet schien den Bezug zur Realität verloren zu haben. Zu dem, was die Leute bewegte, worüber Familien beim Abendbrot diskutierten. Dabei hatte der in Aachen, in einem katholischen Elternhaus aufgewachsene Laschet doch gezeigt, dass er heraufziehende Probleme erkennen konnte. So war er, der bereits als 18-Jähriger in die CDU eintrat, im Kabinett des damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers von 2005 bis 2010 nicht nur Familienminister, sondern deutschlandweit der erste Integrationsminister. Deutschland brauche angesichts seiner Altersstruktur und seines niedrigen Geburtenniveaus Zuwanderung, wurde Laschet nicht müde zu betonen. Besonders lagen ihm dabei Bildungsangebote für die Kinder der Gastarbeiter am Herzen.

Mitglied der „Pizza-Connection“

Wie recht er damit hat, zeigte sich gegen Ende des vergangenen Jahres, als er die Verdienste Ugur Sahins würdigte. Dieser hat den Corona-Impfstoffhersteller Biontech (Mainz) mitbegründet; als Vierjähriger war er mit seiner Familie aus der Türkei nach Nordrhein-Westfalen gekommen.

Nein, Armin Laschet ist bestimmt kein bräsiger Konservativer. Nach seinem Einzug als CDU-Bundestagsabgeordneter (Aachen) wurde er sogar Mitglied der „Pizza-Connection“. In diesem Gesprächskreis trafen sich Mitte der 90er Jahre junge Parlamentarier aus den Reihen der CDU und der Grünen in Hinterzimmern – heimlich, denn die Führungen beider Parteien fanden das ziemlich suspekt. Mit dabei auf Seiten der CDU: Leute wie Norbert Röttgen und Peter Altmaier (Bundeswirtschaftsminister); bei den Grünen zum Beispiel Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt.

Als Armin Laschet im Juni 2017 selbst Ministerpräsident wurde, zog er indes eine Koalition mit den Liberalen vor. Wohl auch, weil ihm die nordrhein-westfälischen Grünen zu links waren.

Einer, der nicht aufgibt

Überhaupt Wahlkampf 2017! Heute noch saugt Laschet Honig daraus, wie es ihm gelang, die SPD mitsamt ihrer Ministerpräsidentin Hannelore Kraft im Stammland der Genossen auf den letzten Metern doch noch zu schlagen. Seither ist die Rede von Laschet als „Stehaufmännchen“; als einem, der nicht aufgibt und am Ende doch noch siegt.

So war es auch beim Wettkampf um den CDU-Vorsitz. Laschet schien gegenüber seinem Hauptherausforderer Friedrich Merz in der Defensive – doch vor den CDU-Parteitagsdelegierten überzeugte Laschet mit seiner Rede. Er spielte seine Fähigkeit aus, Texte spannend gestalten zu können. Gelernt hat dies der studierte Jurist in seiner Zeit als freier Radio- und Fernsehjournalist ab Ende der 80er Jahre.

Die Kanzlerin war nicht amüsiert

Doch immer wieder tappt Armin Laschet eben auch gehörig daneben. Siehe Klima – siehe jüngst Corona. Erst unterlief Laschet als NRW-Ministerpräsident verschiedene Beschlüsse aus der Runde der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und gab dem Druck von Lobbygruppen nach. Um nur wenig später, nach viel Kritik und einer „Zeit des Nachdenkens über Ostern hinweg“ seine Wortneuschöpfung „Brücken-Lockdown“ zu präsentieren. Die Kanzlerin war wenig amüsiert.

Doch erneut ist Armin Laschet aufgestanden. Jetzt ist er Kanzlerkandidat der Union.