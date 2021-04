In der Pfalz wird der geplante Filialabbau bei der Deutschen Bank dazu führen, dass eine der bislang neun Niederlassungen des Geldinstituts wegfällt. Betroffen ist die Filiale in Limburgerhof, die bereits geschlossen ist, wie die Deutsche Bank auf Nachfrage mitteilte. Das Kreditinstitut hatte im Herbst 2020 darüber informiert, rund 100 ihrer damals 500 Filialen zu schließen. Daraus sind nun 97 Niederlassungen geworden. Bis Ende 2021 werden noch rund 400 Filialen übrig sein.

Als Grund für den Abbau nannte die Bank das Verhalten der Kunden, die immer seltener die Niederlassungen aufsuchten und immer öfter ihre Geschäfte über Online-Banking erledigten. In Rheinland-Pfalz schließen nur zwei Filialen: neben Limburgerhof auch Ingelheim. Nordrhein-Westfalen ist mit 37 Schließungen am stärksten betroffen. Im Saarland schließt nur die Niederlassung St. Ingbert. In Mannheim und Karlsruhe bleiben alle Standorte erhalten.