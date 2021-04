Es kommt wohl immer mal wieder vor. Aber wenn es einen dann selbst trifft ... Joachim Ritterspach ist tot – wie er jüngst staunend einem offiziellen Schreiben hat entnehmen müssen. Die Deutsche Rentenversicherung hat den Weitersweilerer irrtümlich für tot erklärt. Der erste Schreck hat sich gelegt. Doch fragt sich Ritterspach, ob solche Fehler nicht womöglich ernsten Schaden anrichten können.

Der Brief, der aus Speyer eingeflattert kam, war zu allem Übel an seine Ehefrau adressiert. „Man muss sich doch nur mal überlegen: Da liegt jemand im Krankenhaus, die Angehörigen haben ein, zwei Tage keinen Kontakt, und dann kommt womöglich so ein Brief ...“, sagt Ritterspach. Dabei verweist er auch auf die aktuelle Situation in den Krankenhäusern, in denen der Pandemie wegen der Kontakt zwischen Patienten und Angehörigen respektive Besuchern äußerst eingeschränkt ist.

Ritterspach hat jedenfalls nicht lachen können. Ihm war, wie er schildert, durchaus etwas mulmig bei den Gedankenspielen, in welch unglücklicher Konstellation dieses Schreiben seine Frau womöglich in Angst und Schrecken hätte versetzen können. Und er denkt auch daran, wie es anderen Menschen gehen könnte, die mit einem derartigen Irrtum konfrontiert werden.

Sterbedatum der Schwiegermutter

Das Schreiben der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Rheinland-Pfalz mit Sitz in Speyer liegt der RHEINPFALZ in Kopie vor. Unter der Adresse und dem Datum steht unvermittelt und fett gedruckt: „Angaben zur verstorbenen Person“. Darunter steht der Name des vermeintlich Verstorbenen. Das Geburtsdatum fehlt. Das Sterbedatum hingegen hat Ritterspach auf den ersten Blick einordnen können. An jenem genannten Tag vor mehr als zwei Jahren ist seine Schwiegermutter verstorben. Nur passt die genannte Versicherungsnummer auch nicht zu der Verstorbenen: Die Nummer hat Ritterspach unschwer seinem Schwiegervater zuordnen können, dem Ehemann also.

In dem Schreiben informiert nun die DRV Ritterspachs Ehefrau, dass ihr aus dem Tode des Versicherten nun noch ein finanzieller Anspruch erwachsen sei. Denn dem Versicherten habe noch ein Betrag von 8,80 Euro zugestanden, der nun den Erben zufließen solle. Erforderlich sei, eine anliegende Erklärung auszufüllen.

Nicht versichert, trotzdem im System

Joachim Ritterspach hat auf die 8,80 Euro dankend verzichtet, wie er gegenüber der RHEINPFALZ sagt. Interessiert habe ihn aber durchaus, wie solch eine Datenpanne hat passieren können. Der pensionierte Beamte der Bahn ist immerhin nicht einmal bei der DRV versichert. Dass sein Name dort bekannt ist, verwundert indes nicht: Ritterspach war als gesetzlicher Betreuer seiner vor zwei Jahren verstorbenen Schwiegermutter bestellt, um die es in dem Schreiben eigentlich ging.

Ritterspach hat sich an die DVA in Speyer gewandt und dort Auskunft erhalten. Er berichtet von einem angenehmen Gespräch mit einem Mitarbeiter. Wie die RHEINPFALZ in Erfahrung gebracht hat, war es der verantwortliche Abteilungsleiter, der sich der Sache angenommen und Ritterspach Rede und Antwort gestanden hat, verbunden mit einer Entschuldigung.

„Leider ist uns mit bei diesem Schreiben ein Fehler unterlaufen, den wir sehr bedauern“, teilt die DRV auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Und erklärt auch den Hintergrund des Schreibens.

Die Erklärung: Witwenrente neu berechnet

Wegen der Mütterrente sei die Witwenrente von Ritterspachs Schwiegermutter neu berechnet worden – daher sei auch die Versicherungsnummer deren verstorbenen Ehemanns aufgeführt. Bei dieser Neuberechnung habe sich für den Monat Januar 2019 noch ein Nachzahlungsanspruch von 8,80 Euro ergeben. Diese Nachzahlung sollte nun an die Erbin oder den Erben ausgezahlt werden. Deshalb habe die DRV mit besagtem Schreiben die Tochter – Joachim Ritterspachs Ehefrau – darüber informiert.