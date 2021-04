In Rheinland-Pfalz sollen alle Lehrkräfte bevorzugt geimpft werden. Das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz angekündigt. Außerdem wird es voraussichtlich nächste Woche eine Testpflicht an Schulen geben.

Bis Mitte Mai sollen alle Lehrerinnen und Lehrer einen Impftermin erhalten, ab Freitag könnten sie sich dafür anmelden. Bei der Terminvergabe werde die Berufsgruppe bevorzugt, sagte Dreyer. Damit erfüllt die Landesregierung eine von Lehrerverbänden schon seit Wochen immer wieder erhobenen Forderung.

Englische Mutante lässt Fallzahlen ansteigen

Bisher konnten sich nur Grundschullehrer und Pädagoginnen an Förderschulen zur ganzheitlichen Entwicklung sowie Erzieherinnen impfen lassen. In den Schulen steigt die Ausbreitung des Corona-Virus, insbesondere der sogenannten englischen Mutante, sprunghaft an. Die Lehrergewerkschaften sehen insbesondere deshalb eine zusätzliche Gefahr für eine Infektion, weil Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler beim Selbsttest auf das Sars-CoV-2-Virus anleiten und kontrollieren müssen.

Testpflicht kommt über das Bundesgesetz

Mit dem voraussichtlich am Mittwoch im Bundestag verabschiedeten neuen Infektionsschutzgesetz wird die Testpflicht in Schulen eingeführt. Rheinland-Pfalz hatte nach den Osterferien zunächst auf die Freiwilligkeit der Tests gesetzt. Am Montag waren 1487 Schüler und 97 Lehrer mit dem Coronavirus infiziert, eine Woche zuvor waren es 945 Schüler und 82 Lehrkräfte.