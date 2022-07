Erzwingt das Land höhere Steuern?

Nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs muss das Land den Städten und Landkreisen ausreichend Geld lassen, damit sie ihre Aufgaben erfüllen können. Doch die Reform kann für die Bürger teuer werden. Zum Artikel

Panther Challenge: Im Trainingscamp der Bundespolizei

95 Teenager haben sich bei der Bundespolizei in Bad Bergzabern dem „härtesten Schülerpraktikum Deutschlands“ gestellt. Und RHEINPFALZ-Redakteurin Judith Hörle. Zum Artikel

Pfälzer Seniorenheime: Hitze für Bewohner erträglich machen

Fast 40 Grad heiß soll es in der Pfalz werden. In den Seniorenheimen tut man alles, um den Bewohnern die Temperaturen so angenehm wir möglich zu machen. Was teils erstaunliche Reaktionen hervorruft. Zum Artikel

Welche Kleidung ist in der Schule in Ordnung?

Kurze Röcke, T-Shirts mit gewissen Aufdrucken: Vor allem im Sommer flammt die Diskussion um eine Kleiderordnung an Schulen auf. Schulen im Raum Bad Dürkheim gehen unterschiedlich mit diesem Thema um. Zum Artikel

180 Stimmen Vorsprung für Dominik Geißler

Bange 31 Minuten für die beiden Landauer OB-Kandidaten Dominik Geißler und Maximilian Ingenthron bei der Stichwahl am Sonntag. Zeitweise betrug der Abstand zwischen den beiden nur 13 Stimmen. Zum Artikel

Die Bürgerwehr der Hooligans

2016 gründeten rechtsradikale Hooligans in verschiedenen Städten Bürgerwehren. In Ludwigshafen waren sie besonders hartnäckig. Im Podcast „Alles Böse“ erzählen wir vom Werdegang der rechten Bürgerwehr – und von ihrem Ende. Zum Podcast

„Die sieben tödlichsten Jahre“ für junge Verkehrsteilnehmer

Ist man zwischen 18 und 24 Jahre alt, hat man ein erhöhtes Risiko, an einem Verkehrsunfall zu sterben. Ein Verkehrserzieher sagt: Es könnte mehr getan werden. Zum Artikel

Kommentar zu Klimaschützern, die sich festkleben: Welch eine Anmaßung!

Aktivisten der „Letzten Generation“ blockieren den Verkehr. Verständnis für Klimapolitik erzeugt das nicht, kommentiert Berlin-Korrespondent Winfried Folz. Zum Kommentar

Nach Amok-​Drohung: Polizeieinsatz an Realschule

Ein 13-Jähriger hat am Montagmorgen mit einer Amok-Drohung an einer westpfälzischen Schule einen Polizeieinsatz ausgelöst. Jetzt hat er Ärger. Zum Artikel

Der Gelterswoog – ein Stück Karibik in der Pfalz

Warmfreibad oder Wesch? Gelterswoog! Wer im Sommer Abkühlung sucht, hat unweit von Kaiserslautern eine prima Möglichkeit, das in einem (fast) natürlichen Gewässer zu tun – Sandstrand inklusive. Zum Artikel