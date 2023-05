Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab 2023 sollen Städte und Landkreise endlich genug Geld haben, um ihre notwendigen Aufgaben zu erfüllen. Nach einem Urteil des Verfassungsgerichtshofs muss das Land die Finanzierung am Bedarf ausrichten. Doch die Reform kann für die Bürger teurer werden. Schon jetzt zieht die Landesregierung bei den Kommunen die Daumenschrauben an.

Im Januar soll es endlich verfassungsmäßig zugehen in Rheinland-Pfalz: Die Landkreise und die kreisfreien Städte werden dann so finanziert, dass sie ihre Bedarfe decken können: Kitas bauen, Schulen sanieren, Hilfe zum Lebensunterhalt zahlen, den Nahverkehr organisieren, Schlaglöcher füllen und etwas fürs Klima tun – um einige Beispiele zu nennen. Rheinland-pfälzische Kommunen führen seit Jahren die bundesweite Hitliste der am höchsten verschuldeten Städte und Kreise an. Pirmasens und der Landkreis Kaiserslautern haben die Neuordnung des sogenannten Kommunalen Finanzausgleichs 2020 vor dem Verfassungsgerichtshof in Koblenz erstritten. Am Ende könnte die Neuregelung vor allem teurer für die Bürgerinnen und Bürger werden.

Aber der Reihe nach: Nach dem ersten Kabinettsbeschluss im Mai frohlockten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Finanzministerin Doris Ahnen (beide SPD), dass der Topf des Kommunalen Finanzausgleich 2023 mit 3,76 Milliarden Euro gefüllt sein werde – das sind 275 Millionen mehr für die Kommunen als in diesem Jahr.

Gewinner und Verlierer in der Pfalz

Doch an der Basis rumort es. Nach ersten Hochrechnungen, die der RHEINPFALZ vorliegen, werden einige Pfälzer Städte und Kreise teils erheblich profitieren, andere müssen mit deutlich weniger Schlüsselzuweisungen vom Land auskommen.