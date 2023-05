Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Frage Warmfreibad oder Wesch kann in Kaiserslautern diplomatisch mit Gelterswoog beantwortet werden. Wer im Sommer Abkühlung sucht, hat unweit der Stadt eine prima Möglichkeit, das in einem (fast) natürlichen Gewässer zu tun – Sandstrand inklusive. Nicht umsonst hat es ein Besuch im Strandbad Gelterswoog in die Top Ten geschafft der Dinge, die man in Kaiserslautern getan haben muss.

„Gibt es was Schöneres in der Region?“ Boris Zeller hebt leicht die Arme und dreht sich kurz nach links, dann nach rechts. Er deutet aufs Wasser, auf dessen Oberfläche die