In einer neuen Folge des RHEINPFALZ-Podcasts „Alles Böse“ geht es um eine Ludwigshafener Bürgerwehr, die von rechtsradikalen Hooligans angeführt wurde. Gegründet hatte sie sich in den ersten Wochen des Jahres 2016 – nachdem vor allem Zuwanderer aus Nordafrika und dem arabischen Raum sich in Köln während der Silvester-Feierlichkeiten massenhaft an Frauen vergriffen hatten. Gruppen selbst ernannter Möchtegern-Ordnungshüter fanden sich daraufhin auch in anderen Städten zusammen. Doch in Ludwigshafen waren sie besonders hartnäckig -und besonders viele, bei Facebook schlossen sich den Initiatoren schnell um die 1500 Menschen an.

Kostenlos abrufbar ist die neue Folge im Webplayer auf rheinpfalz.de/alles-boese und überall, wo es Podcasts gibt.