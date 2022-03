Positiv – und nun? Was bis 2. April gilt

Bis 2. April gelten nach Angaben des Gesundheitsministeriums die aktuellen Quarantäne-Regeln, die wir hier erklären. Was danach kommt, ist in Mainz noch unklar. Zum Artikel

FCK-Saisonfinale: Spielfrei, aber ins Stadion?

Nach dem Rückzug von Türkgücü München aus der Dritten Fußball-Liga fällt für den FCK das fußballerische Saisonfinale zuhause auf dem Betzenberg aus. Der Club überlegt nun, den Fans dennoch ein gemeinsames Stadionerlebnis am 14. Mai zu bescheren. Zum Artikel

Tankstellen-Mord: Aufs Geständnis folgt ein Entlastungs-Vorstoß

Dass er im Streit um die Maskenpflicht einen Tankstellen-Kassierer in Idar-Oberstein erschossen hat, hat ein 50-Jähriger vor Bad Kreuznacher Richtern am Freitag offiziell gestanden. Und gleich darauf unternahm sein Pfälzer Anwalt einen ersten Vorstoß, der den Angeklagten trotzdem vom Mordvorwurf entlasten soll. Zum Artikel

Fridays for Future demonstriert in der Pfalz

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat am Freitag im Rahmen ihres zehnten weltweiten Klimastreiks erneut in zahlreichen Städten in Deutschland demonstriert – auch in der Pfalz. Zum Artikel

Wie Sie Streit um Lärm als Mieter lösen

Kinderlärm, Haustiere, Partys: Wer in einem Mehrfamilienhaus lebt, weiß, dass Nachbarn ganz schön laut sein können. Hier finden Sie wichtige Grenzwerte, Regeln und wie sich Konflikte um Lärm lösen lassen. Zum Artikel

Verkehrsminister empfehlen Null-Euro-Ticket

Als Reaktion auf den Vorstoß der Bundesregierung für ein 9-Euro-Monatsticket im öffentlichen Nahverkehr hat die Verkehrsministerkonferenz am Freitag ein Nulltarif-Ticket ins Spiel gebracht. Zum Artikel

Mandelmeile: Ordnungsämter rüsten sich für Besucheransturm

Wochenend und Sonnenschein: Das prächtige Frühlingswetter wird am Samstag und Sonntag wieder Tausende Ausflügler an die Weinstraße locken. Die Ordnungsämter in Maikammer, Edenkoben und Bad Bergzabern haben dafür einen Plan. Zum Artikel

Nach Schuss auf Garage mehrere Waffen im Haus gefunden

Mächtig Aufruhr gab es am Donnerstag in Annweiler. In der Queichstraße fiel ein Schuss. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Und fand im Haus mehr als die eine Waffe, mit der geschossen wurde. Zum Artikel

„Blitzermarathon“: Über 2600 Verstöße in der Pfalz

Bei der europaweiten Polizei-Aktion gegen zu schnelles Fahren wurden auch viele Pfälzer erwischt, die es eiliger hatten als erlaubt. Ein Motorradfahrer bekommt zudem Post wegen des Fotomotivs, das er dem „Blitzer“ lieferte. Zum Artikel

Toter im Supermarkt: Identität weiter unklar

Die Polizei weiß immer noch nicht, wer die Leiche ist, die vergangene Woche in einem Pirmasenser Supermarkt gefunden wurde. Jetzt hat sie Bildmaterial veröffentlicht. Zum Artikel