Mächtig Aufruhr gab es am Donnerstag in Annweiler. In der Queichtalstraße fiel ein Schuss. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Und fand im Haus mehr als die eine Waffe, mit der geschossen wurde.

„Weiß zufällig jemand, was in der Queichstraße los war?“ Die Ereignisse das Donnerstags sind Gesprächsstoff in der Annweilerer Facebook-Gruppe. „So viele Polizisten auf einem Haufen habe ich noch nie gesehen“, schreibt eine Nutzerin. Von einem „Polizist mit schusssicherer Weste, Helm und Gewehr im Anschlag“ ist die Rede. Und jemand will sogar gehört haben, dass ein Mann seine Frau erschossen hat.

Eine Nachfrage bei der Polizeidirektion Landau bringt Klarheit in die Gerüchteküche. Vorweg: Niemand hat seine Frau erschossen. Kein Mensch wurde verletzt. Allerdings: Geschossen wurde , und zwar auf eine Garage, wie Sebastian Burkhard, Sprecher der Polizeidirektion Landau, gegenüber der RHEINPFALZ berichtet. Die Schussabgabe wurde der Polizei gegen 12 Uhr gemeldet. Rund zehn Kollegen der Polizeiinspektion Landau und der Polizeiwache Annweiler rückten aus. Auch das Sondereinsatzkommando sei informiert worden, sagt Burkhard, aber dieses habe nicht zum Einsatz kommen müssen, da der Mann keinen Widerstand geleistet habe.

Auch Armbrust und Schreckschusspistole gefunden

Als die Einsatzkräfte an dem Anwesen in der Queichtalstraße eintrafen, die zwischen Schwimmbad und Klinikum liegt, habe der Mann im Garten des Mehrparteienhauses gesessen. Die Waffe nicht mehr in der Hand. Geschossen habe er auf die Rückseite der Gemeinschaftsgarage mit einer Langwaffe, einem Vorderlader-Gewehr, wie Burkhard informiert. Warum er dies tat, muss noch ermittelt werden. Der 48-Jährige habe sich ohne Probleme festnehmen und auf die Dienststelle bringen lassen.

Die anschließende Hausdurchsuchung habe sich über mehrere Stunden gezogen. Auch ein Spürhund sei im Einsatz gewesen. Laut Burkhard wurde dabei auch die Waffe gefunden, die abgefeuert wurde. Was heißt „auch“? Der Polizeisprecher spricht zunächst nur von „andere relevanten Gegenstände“, die gefunden worden seien. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne die Polizei keine weiteren Angaben machen. Später teilt er mit, dass unter anderem eine Armbrust und eine Schreckschusspistole gefunden worden seien.

Mann hat keinen Waffenschein

Der Mann hat laut Burkhard keinen Waffenschein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Er ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Alle bei ihm gefunden Gegenstände seien aber sichergestellt worden und werden nun auf ihre waffenrechtliche Beschaffenheit überprüft, wie der Polizeisprecher berichtet.

Der Polizei gemeldet wurde ein Schuss. An der Garage ist auch ein Einschussloch sichtbar. Falls Zeugen weitere Schüsse bemerkt haben sollten oder Hinweise zu dem Fall geben können, werden Sie gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06341 2870 zu melden.