Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future demonstriert am Freitag im Rahmen ihres zehnten weltweiten Klimastreiks erneut in zahlreichen Städten in Deutschland demonstrieren – auch in der Pfalz. Nach Angaben des vor allem von jungen Menschen getragenen Netzwerks sind rheinland-pfalz-weit Aktionen an annähernd 300 Orten geplant. Eine Forderung ist ein Importstopp für Erdöl, Erdgas und Kohle.

Die Aktivisten sehen darin nicht zuletzt eine direkte Unterstützung für die Ukraine. Russland führe gegen das Land „einen fossilen Krieg“, den Deutschland durch den Kauf fossiler Brennstoffe täglich mit hohen Summen unterstütze, erklärte die Bewegung. Der Streik solle zugleich auch auf die unvermindert weiter eskalierende Klimakrise hinweisen. Er beginnt zu unterschiedlichen Zeiten, in den Großstädten Berlin, Hamburg, München und Köln jeweils am Mittag. In der Pfalz wurden Demonstrationen unter anderem in Ludwigshafen, Kaiserslautern, Frankenthal und Neustadt angekündigt. Berichte und Bilder sammeln wir hier im Blog.